تصميم معماري حديث.. محافظ بورسعيد يفتتح مسجد "الرضوان" في بورفؤاد - صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، مسجد "الرضوان" بمنطقة مساكن الفيروز في مدينة بورفؤاد، بحضور الدكتور مختار عيسى، وكيل وزارة أوقاف بورسعيد، والعميد دكتور اسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، وعدد من القيادات التنفيذية وأبناء المدينة.

وأزاح محافظ بورسعيد الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد، معربًا عن سعادته البالغة بافتتاح بيت من بيوت الله يذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم.

وأكد على أهمية بناء دور العبادة لتلبية احتياجات المواطنين الروحية والدينية، لافتًا أن افتتاح المسجد يأتي في إطار خطة المحافظة لتوفير أماكن عبادة تليق بأهالي المنطقة، وموجهًا شكره وتقديره لكل من ساهم في بناء المسجد.

وأشاد بدور الدولة المصرية ممثلة في وزارة الأوقاف، وجهودها في افتتاح وتطوير العديد من المساجد.

يشار إلى أن مسجد الرضوان يمثل إضافة جديدة للمساجد في حي الفيروز، حيث يتميز بتصميمه المعماري الحديث ومرافقه المتطورة التي تلبي احتياجات المصلين.