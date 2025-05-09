بالصور- أسلاك الضغط العالي تتسبب في حريق عدد من المنازل بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

نشب حريق في بعض المنازل بحي القنطرة بمدينة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إثر سقوط سلكين كهرباء من خطوط التيار العالي التي تمر من أعلى المنازل دون وقوع إصابات بين الأهالي.

وتلقت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بلاغًا بنشوب حريق في بعض المنازل الكائنة بمنطقة القنطرة في نطاق مدينة كفر الشيخ نتيجة سقوط سلكين من خطوط التيار العالي المارة أعلى المنازل.

انتقلت 4 سيارات إطفاء تابعة لقوات الحماية المدنية بكفر الشيخ، وتمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة للمنازل التي شب بها الحريق أو إلى الأراضي الزراعية القريبة منهم.

وجرى فصل التيار الكهربائي عن طريق رجال كهرباء كفر الشيخ عن المنطقة بالكامل للتعامل مع الحريق فيما جار رفع آثار الحادث وإعادة الوضع إلى طبيعته، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.