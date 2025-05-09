دورة إرشادية لدعم مزارعي التجمعات التنموية بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

نظمت محطة بحوث جنوب سيناء، التابعة لمركز بحوث الصحراء، دورة تدريبية إرشادية لدعم مزارعي التجمعات التنموية في بمدن رأس سدر وطور سيناء، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وبالتنسيق مع مديرية الزراعة بالمحافظة، لدعم التنمية الزراعية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء.

تمحورت الدورة حول تعريف المزارعين بأهم وأفضل المحاصيل الحقلية والزراعات التي تتناسب مع طبيعة كل تجمع تنموي، مع التركيز على المتطلبات السمادية والمائية لكل نوع من الزراعات، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاجية.

كما ناقشت الدورة آليات الدعم المادي المتاحة لتيسير عملية الإنتاج، وتحسين ظروف المزارعين.

وقال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، إنه جرى تنظيم الدورة في إطار الدور الحيوي الذي تضطلع به المحطة في دعم التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة، من خلال تقديم الدعم الفني والمعرفي، إلى جانب بحث فرص الدعم المادي للمزارعين.

وأوضح رئيس المحطة في تصريح اليوم، أن المبادرة ضمن جهود مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع البنك الأهلي، ومديرية الزراعة بجنوب سيناء، لتعزيز قدرات المزارعين في التجمعات التنموية الجديدة، وتزويدهم بالتقنيات والمعارف الحديثة التي تدعم التنمية الزراعية المستدامة.

وأشار إلى أنه شارك في الدورة عدد من الخبراء والمتخصصين، إلى جانب سعد عامر، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والدكتورة رحاب الجوهري، مديرة إدارة الطب البيطري.