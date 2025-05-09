حالة الأب حرجة.. شاب يطلق النار على والده في الفيوم- صور

الفيوم - حسين فتحى:



شهدت منطقة البحاري بمدينة الفيوم اليوم الجمعة، واقعة مأساوية بعدما أقدم شاب في الثلاثينات من عمره على إطلاق النار على والده، إثر مشادة نشبت بينهما بسبب رفض الأب منحه أموالًا لشراء المخدرات.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد فؤاد، مأمور قسم شرطة الفيوم ثانٍ، يفيد بإصابة المواطن "عبد الحميد ح."، بالمعاش، بطلق ناري أطلقه عليه نجله "أ. ع. ح.".

تم نقل الأب المصاب إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة، وتبيّن من الفحص الطبي أنه يعاني من إصابة بطلق ناري أسفل البطن، وأن حالته الصحية غير مستقرة.

باشر العقيد أحمد الهاين، مفتش مباحث قسم شرطة الفيوم ثانٍ، التحقيق تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية، فيما أخطرت النيابة العامة ببندر الفيوم والتي تولت التحقيق في الواقعة.