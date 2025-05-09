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10 مصابين في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي بالمنيا

04:32 م الجمعة 09 مايو 2025

حادث انقلاب ميكروباص ارشيفية

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المنيا- جمال محمد:

أصيب 10 أشخاص، ظهر اليوم الجمعة، بكسور وكدمات متنوعة، إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي شمال المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة 10 أشخاص، جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج، بكسور وكدمات متفرقة، واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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حادث انقلاب ميكروباص 10 مصابين في انقلاب ميكروباص الصحراوي الغربي بالمنيا
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