بسبب شاحن موبايل.. تفاصيل مصرع أم وابنتها وإصابة 3 من أسرتها في حريق بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت التحريات الأولية في واقعة الحريق الذي اندلع داخل منزل مكون من 4 طوابق بمنطقة عزبة حماد بقرية سندنهور التابعة لدائرة مركز شرطة بنها، أن السبب يرجع إلى ماس كهربائي ناتج عن شاحن هاتف محمول، ما أسفر عن مصرع أم وطفلتها، وإصابة ثلاثة آخرين من أفراد الأسرة بحالات اختناق.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الثالث داخل العقار، حيث انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارات الإطفاء، التي نجحت في السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي العقار أو المناطق المجاورة.

وأسفر الحريق عن وفاة منى السيد سليمان (33 عامًا) وطفلتها رحاب محمد يوسف (3 سنوات)، بينما أصيب كل من يوسف محمد يوسف (10 سنوات)، رجب محمد يوسف (8 سنوات)، وفاطمة عصام علي (30 سنة) بحالات اختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وصرحت بدفن الجثامين عقب الانتهاء من أعمال التشريح بمعرفة الطب الشرعي.