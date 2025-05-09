النار التهمت محصول 1000 فدان.. الدفع بـ 22 سيارة للسيطرة على حريق شونة الكتان بالغربية

الغربية- مروة شاهين:

تستمر جهود قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية في محاولات السيطرة على حريق هائل نشب داخل مزرعة مواشي وامتدت النيران إلى شون كتان مجاورة بقرية كفر العزيزية بدائرة مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة.

ووصل عدد سيارات الإطفاء التي جرى الدفع بها للسيطرة على النيران إلى 22 سيارة، فيما أصيب شخصان أثناء محاولات الإطفاء.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بنشوب حريق هائل بمزرعة مواشي بقرية العزيزية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالغربية بـ 12 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، كما جرى الدفع بـ 10 سيارات أخرى من شركة مياه الشرب والصرف الصحي و3 فناطيس مياه كبيرة، وجار محاولة السيطرة على النيران.

وأكد شاهد عيان لمصراوي، أن الحريق التهم محصول حوالي 1000 فدان، لافتا إلى أن الخسائر المبدئية تقدر بأكثر من 5 ملايين جنيه.