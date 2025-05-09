حريق يلتهم حظيرة مواشي بإحدى قرى المنيا

المنيا- جمال محمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمركز ديرمواس جنوبي محافظة المنيا، اليوم الجمعة، على حريق التهم حظيرة مواشي بإحدى القرى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بورود بلاغ من أهالي قرية كفر خزام التابعة لمركز ديرمواس، يفيد نشوب حريق في حظيرة مواشي، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.

انتقلت قوات الإطفاء والأجهزة الأمنية لموقع الحريق، وتم الدفع بسيارة إطفاء وجرى السيطرة عليه، وتبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي.

أسفر الحريق عن نفوق عدد من المواشي والدواجن التي يتم تربيتها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.