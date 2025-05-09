12 سيارة إطفاء للسيطرة على النار.. حريق هائل يلتهم مزرعة مواشي وشونة كتان بالغربية

الغربية- مروة شاهين:

أصيب شخصان في حريق نشب اليوم الجمعة، بمزرعة مواشي بقرية العزيزية بدائرة مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، وتم الدفع بـ 12 سيارات إطفاء بعد امتداد النيران لشونة كتان مجاورة لها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بنشوب حريق هائل بمزرعة مواشي بقرية العزيزية .

انتقلت قوات الحماية المدنية وجرى الدفع بـ 12 سيارة إطفاء وسيارة إسعاف لمحاولة السيطرة على الحريق، الذي انتقل إلى شونة كتان مجاورة وأثناء محاولة الأهالي السيطرة على الحريق أصيب شخصان وتم نقلهما لمستشفى سمنود العام.