محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ووفد اللجنة المُرافق له، وذلك بمقر مستشفى الناس بحي غرب شبرا الخيمة.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب النائب عمرو درويش، والنائب مجاهد نصار، والنائب أشرف أمين، والنائب درويش مرعي، والنائب حسن عمر، وحسام الدين إمام محافظ الدقهلية السابق ورئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، والمهندس أيمن عباس رئيس مجلس إدارة مستشفى الناس، والأستاذ حاتم المُلا المدير التنفيذي للمستشفى، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والأستاذ خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، خلال الزيارة أن المُستشفى يعد من أكبر المراكز الطبية المُتميزة في المنطقة العربية وقارة أفريقيا بطاقته الاستيعابية التي تصل إلى حوالي 600 سرير، لافتاً إلى أن المستشفى فتح أبوابه لخدمة جميع المرضى بالمجان، وبدأ نشاطه وخدماته في مبنى أمراض القلب للأطفال، حيث إن هذه الأمراض تتسبب في وفاة ما يقارب من نصف الوفيات بجميع الأمراض في مصر .

وتفقد "المحافظ" ومرافقوه أقسام المستشفى قسم قسطرة القلب وزيارة المرضى وسؤالهم عن شكواهم والاطمئنان على حالتهم الصحية ودعمهم نفسياً، كما تم زيارة غُرف التحكُم لعمليات جراحة القلب وقسطرة القلب والتعرف على الحالات التي تمت خلال اليوم وعلى الحالات بقوائم الإنتظار من خلال شاشة إلكترونية، ومشاهدة حالة على الواقع تقوم بعمل قسطرة بالتقنيات الحديثة، وتم زيارة رعاية القلب والتعرُف على كيفية رعاية المرضى من خلال فريق طبي مُكامل، وتفقد قسم الأشعة ومنطقة تجهيز الوجبات ومنطقة التعقيم.

وأوضح المهندس أيمن عباس رئيس مجلس إدارة مستشفى الناس، أن المُستشفى يعمل وفقاً لأفضل وأحدث المعايير والتقنيات العالمية وأفضل الكوادر المهنية من الأطباء والمُتخصصين وفرق التمريض والفنيين، كما يتميز بتوافر آخر ما قدمُه العلم في مجال المُعدات الطبية الحديثة.

وأوضح أن المستشفى حقق على مدار 5 سنوات مايقرب من 10 آلاف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية وتشخيصية، بالإضافة إلى ما يقرب من 2000 عملية لجراحات الجهاز الهضمي والمناظير، فضلاً عن سعي إدارة المستشفى إلى زيادة المباني والخدمات الطبية لتُصبح مدينة طبية مُتكاملة على أفضل مستوى ممكن لخدمة المواطن المصري في كل مكان.

وأشار إلى منح مُستشفى الناس شهادة لتُصبح أحد المُستشفيات المُسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ويأتي ذلك في ضوء نجاح مستشفى الناس في تحقيق جميع معايير السلامة الوطنية وتأهيلها للحصول على الاعتماد الكامل، كما أشار إلى أنه جار إنشاء متحف طبي بداية من التاريخ القديم حتى التاريخ المُعاصر عن تاريخ الطب بجمهورية مصر العربية.

فيما أعرب المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة المحلية بمجلس النواب ووفد اللجنة عن فخرهم بتواجد مثل هذا الصرح الطبي العريق على أرض القليوبية والذي يتخصص في علاج الحالات الحرجة بمختلف التخصصات، مؤكداً على دعمه الكامل لرفع مستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطن المصري للمُساهمة في تحقيق الحياة الكريمة لكُل مواطن وللحفاظ على كرامته الإنسانية.

وفي ختام الزيارة جرى الاتفاق على التمهيد لاستغلال جزء من كورنيش ترعة الإسماعيلية المواجه لمستشفى الناس لإنشاء استراحة انتظار لأهالي المرضى، كما تم مناقشة مشروع إنشاء فرع لكلية الطب جامعة بنها بمبنى من مباني مستشفى الناس لدعم المستشفى بالكوادر الطبية، بالإضافة إلى تمهيد الطريق المؤدي للمستشفى لسهولة وصول جموع المواطنين للمستشفى بسهولة ويُسر.