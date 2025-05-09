فريق "SPE" بجامعة السويس يفوز بجائزة التميز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلن أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، فوز "شابتر" فريق طلاب Society of Petroleum Engineers (SPE ، بجامعة السويس بجائزة التميز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025.

وأوضح حنيجل أن فريق طلاب جامعة السويس هو الشابتر الوحيد من مصر الذي نال هذا التكريم، وهذا يعكس المستوى الاستثنائي لطلاب الشابتر وكذلك الفعاليات التي يتم تنظيمها على أعلى مستوى سواء لخدمة طلاب الجامعة أو المجتمع المحيط

ووجه رئيس الجامعة التهنئة لطلاب الشابتر مؤكدا أن الجامعة تؤمن بأن الأنشطة الطلابية ليست مجرد إضافات جانبية للحياة الجامعية، بل هي عنصر أساسي في بناء شخصية الطالب وتعزيز مهاراته الأكاديمية والمهنية.

وأضاف أن الجامعة تسعى دائمًا إلى خلق بيئة داعمة تُحفز الطلاب على الاشتراك في الأنشطة التي تكمّل مسيرتهم الدراسية، لما توفره هذه الأنشطة من فرص ذهبية لتطبيق المعرفة النظرية في سياقات عملية، ولتوسيع مداركهم من خلال التفاعل والتعاون مع زملائهم وأعضاء هيئة التدريس.

ووجه الدكتور عصام أحمد علي عميد كلية هندسة البترول التهنئة لطلاب الشابتر على الإنجاز الذي وصفه بأنه غير مسبوق، بما يدل على الالتزام والمهنية الشديدة التي يتحلى بها كل طلاب الشابتر، كما قدمت الدكتورة نَفين على رئيس قسم هندسة البترول، تهنئتها الخالصة للطلاب مشيدةً بجهودهم المتواصلة وإصرارهم على رفع اسم القسم والكلية والجامعة في المحافل الدولية.