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المؤبد لـ 3 أشقاء وشريكهم خطفوا طفل وطلبوا فدية بالبحيرة

11:52 م الخميس 08 مايو 2025

المؤبد لـ 3 أشقاء وشريكهم خطفوا طفل وطلبوا فدية با

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البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور بالسجن المؤبد على 4 أشخاص، بينهم 3 أشقاء بتهمة خطف طفل من أمام مدرسته بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وطلب فدية 4 مليون جنيه.

ترجع أحداث الواقعة إلى بلاغ لمركز شرطة أبو المطامير من السيد ابراهيم السعيد، صاحب مزرعة دواجن بتغيب نجله محمد البالغ من العمر 9 أعوام عقب الانتهاء من اتمام أداء الامتحانات، وتلقيه اتصال هاتفى من مجهول طلب منه فدية مبلغ 4 مليون جنيه مقابل إعادته.

كشفت التحريات أن وراء إرتكاب واقعة خطف الطفل، أربعة أشخاص خطفوا الطفل من أمام مدرسته باستخدام سيارة ملاكى بقصد الحصول على مبالغ مالية " فدية " من والد المجنى عليه لعلمهم المسبق بحالته المادية واستطاعته سداد ما يطلبونه نظير عدم المساس بنجله الوحيد.

تمكن فريق البحث من ضبط المتهمين والتليفون المحمول المستخدم فى الواقعة وتحرير الطفل المختطف.

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