عميد كلية العلوم: سجدت شكرًا بعد تبرئتي من الشائعات بشأن وفاة الطالبة روان

الشرقية – ياسمين عزت

عبّر الدكتور جمال عبد العزيز عنان، عميد كلية العلوم بجامعة الزقازيق، عن امتنانه عقب صدور بيان النيابة العامة الذي كشف ملابسات وفاة الطالبة روان ناصر، مؤكدًا أنه سجد لله شكرًا هو وأسرته بعد أيام وصفها بـ"الثقال"، بسبب الشائعات التي طالت سمعته.

وقال عنان في تصريح خاص لموقع "مصراوي"، إنه اختار التزام الصمت منذ بداية الواقعة احترامًا لسير التحقيقات، رغم وضوح التفاصيل من اللحظة الأولى، مشيرًا إلى أن النيابة أكدت أن الطالبة ألقت بنفسها من الطابق الخامس بمبنى كلية العلوم دون وجود شبهة جنائية.

وأكد عميد الكلية أنه تعرض لضغط نفسي شديد هو وأسرته طيلة فترة التحقيق، مشددًا على ثقته في مؤسسات الدولة وعدالة القضاء المصري. وأضاف: "كنت أكلّم الله وأتوسل إليه، وكل يوم مر قبل ظهور الحقيقة كان يثقل كاهلي".

وكانت النيابة العامة قد أعلنت نتائج تحقيقاتها في واقعة سقوط الطالبة روان ناصر، موضحة أن مراجعة كاميرات المراقبة أثبتت صعودها منفردة للطابق الخامس، ثم سقوطها دون دفع أو تدخل من أي شخص. كما بيّنت التحقيقات أن زملاءها أفادوا بعدم رؤيتهم لأي شخص برفقتها وقت الحادث.

وأكدت النيابة سرعة استجابة سيارات الإسعاف، إذ وصلت أول سيارة من المستشفى الجامعي في غضون دقيقة من تلقي البلاغ، وتم نقل الطالبة خلال عشر دقائق. ولفتت إلى أن محتوى هاتف الطالبة كشف عن رسائل ومحادثات تؤكد نيتها المسبقة في إنهاء حياتها بسبب مشكلات أسرية.

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