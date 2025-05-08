السبت المقبل.. 23 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة أسوان

أسوان – إيهاب عمران:

أعلن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، عن استعداد الجامعة لاستقبال نحو 23 ألف طالب وطالبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025، المقررة يوم السبت المقبل، 10 مايو، في 18 كلية ومعهدين.

وأوضح نصرت أن الامتحانات ستبدأ بعدد من الكليات التي ستعقد امتحانات مواد التخلف، مؤكدًا أن الجامعة قد اتخذت جميع التدابير الإدارية والفنية لضمان سير العملية الامتحانية بكفاءة وسلاسة.

وأشار القائم بأعمال رئيس الجامعة إلى توفير وسائل نقل للعاملين والمراقبين عبر أتوبيسات خاصة، بالإضافة إلى تجهيز القاعات والمدرجات لتتناسب مع درجات الحرارة المرتفعة في محافظة أسوان، حيث تم تزويد القاعات بالمراوح والمكيفات ومبردات المياه.

كما تم تجهيز عيادات طبية داخل الحرم الجامعي مزودة بفرق طبية وتمريضية لضمان سلامة الطلاب طوال فترة الامتحانات.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية أن تكون ورقة الأسئلة مناسبة لجميع المستويات العلمية للطلاب، مع الالتزام بسرعة التصحيح ورصد الدرجات، بما يضمن إعلان النتائج في الوقت المناسب، خاصة لطلاب الفرق النهائية، وذلك لدعم مستقبلهم واستيفاء متطلبات الخدمة العسكرية.

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