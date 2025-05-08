وزير الشباب والرياضة يفتتح مبنى الخدمات والأنشطة بنادي شبان بني سويف (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مبنى الخدمات والأنشطة بنادي الشبان المسلمين، الذي تم إنشاؤه بتكلفة 5.6 مليون جنيه، وذلك في إطار جولة الوزير التفقدية للمنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.

وتضمنت الجولة التفقدية للوزير والمحافظ زيارة بعض الفعاليات والأنشطة التي يُقدمها النادي لأعضائه، مثل المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، والمشروع القومي للموهبة الحركية، بالإضافة إلى مشروعات الإعاقة الحركية وأطفال التوحد، إلى جانب مشروع "1000 بنت.. 1000 حلم"، ومبادرات الرواد والفتاة والمرأة، وبرامج اللياقة البدنية.

كما شملت الجولة تفقد فريق كرة السلة بنات للإعاقة السمعية التابع لمكتب "قادرون باختلاف لذوي الهمم"، إلى جانب مشروع صناعة البطل الذي يضم العديد من الألعاب الجماعية والفردية.

وأشاد المحافظ بالمستوى العالي للتطوير والتجديد الذي شهده النادي في الأنشطة والمشروعات الرياضية، مؤكدًا أنها تندرج ضمن الخطة المشتركة بين الوزارة والمحافظة لتطوير المنشآت والبنية التحتية.