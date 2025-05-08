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معدات ثقيلة لرفع سقف موقف قوص المنهار فوق 40 سيارة (صور)

07:39 م الخميس 08 مايو 2025
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    انهيار سقف صاج على سيارات في موقف بقنا (5)
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    انهيار سقف صاج على سيارات في موقف بقنا (2)_1
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    انهيار سقف صاج على سيارات في موقف بقنا (1)_1
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    انهيار سقف صاج على سيارات في موقف بقنا (3)
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    انهيار سقف صاج على سيارات في موقف بقنا (2)
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    انهيار سقف صاج على سيارات في موقف بقنا (1)
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    انهيار سقف صاج على سيارات في موقف بقنا (4)
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قنا – عبدالرحمن القرشي:

دفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، بالتنسيق مع قوات الأمن، معدات ثقيلة لرفع سقف موقف القرى بمركز قوص، بعد انهياره على نحو 40 سيارة أجرة من نوع "كبود"، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وكانت غرفة عمليات مديرية الأمن قد تلقت بلاغًا من مركز شرطة قوص يفيد بانهيار جزئي لسقف موقف القرى جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت فرق الأمن والحماية المدنية والأجهزة التنفيذية إلى موقع الحادث، حيث باشرت أعمال رفع الأنقاض وحصر الخسائر المادية التي لحقت بالسائقين.

وتبين من الفحص الميداني انهيار جزء كبير من سقف الموقف فوق السيارات المتوقفة، ويجري حاليًا استكمال عمليات رفع السقف وانتشال المركبات المتضررة. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي كلّفت وحدة المباحث بالتحري حول أسباب الحادث وظروفه.

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قنا انهيار سقف صاج بموقف سيارات النيابة العامة معدات ثقيلة
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