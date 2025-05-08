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انهيار سقف صاج على سيارات في موقف بقنا (صور)

07:35 م الخميس 08 مايو 2025
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  • عرض 3 صورة
    انهيار سقف صاج على سيارات في موقف بقنا (1)
  • عرض 3 صورة
    انهيار سقف صاج على سيارات في موقف بقنا (2)
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قنا – عبدالرحمن القرشي:

انهار سقف صاج بموقف سيارات مدينة قوص بمحافظة قنا، ما أدى إلى تضرر عدد من المركبات المتوقفة أسفله، دون وقوع أي إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تحركت الأجهزة التنفيذية إلى الموقع، حيث جرت معاينة الوضع وبدء أعمال رفع السقف المنهار وإخلاء السيارات المتضررة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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انهيار سقف صاج بموقف سيارات مدينة قوص قنا
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