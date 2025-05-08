إنشاء مدارس ومراكز للشباب وصرف إعانات عاجلة.. تفاصيل لقاء محافظ المنيا والمواطنين اليوم

المنيا-جمال محمد:

عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الخميس، لقاءً موسعاً مع أهالى مراكز (أبوقرقاص – ملوى – ديرمواس) لمناقشة مجموعة من المطالب والمشكلات التي تواجههم، وحرص خلال اللقاء على الاستماع لكل مواطن على حدة ، مؤكداً على أهمية إيجاد حلول سريعة وفعالة في إطار القانون والمسؤولية المجتمعية، من أجل تحسين جودة الحياة وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.

وخلال اللقاء، وافق المحافظ على إنشاء مركز شباب بقرية الديابة التابعة لبني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص لخدمة شباب القرية وذلك بعد المعاينة على أرض الواقع، كما استجاب لحالة إنسانية طارئة لسيدة مريضة كانت بحاجة لفحوصات طبية عاجلة بمحافظة أسيوط.

ووجه المحافظ رئيس المدينة بعمل مطبات بقرية عزوز، ووجه بغلق مصنع رياشات بقرية النويرات لمخالفته الاشتراطات البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما قرر إدراج طلب بناء مدرسة نجع عرب زاوية حاتم إلى المجلس التنفيذي للموافقة على طلب المواطنين، وكلف رئيس المدينة بتمهيد الطريق من قرية بنى عبيد حتى أبوقرقاص، كما استمع المحافظ إلى عدد من المشكلات الخاصة بالحالات الإنسانية ووجه بإعانات شهرية للمستحقين، ودفع إيجار لمدة سنة لحالة مستحقة، والمساهمة في عمل تحاليل واشاعات لحالة مريضة.

واستمع المحافظ لمطالب أهالى مركز ملوى، ووافق على طلب إنشاء سوق خضار على قطعة أرض بشارع كوبري المزرعة امتداد شارع المجيدي بملوي ومساحتها (9500 متر)، ووجه بإقامة السوق بشكل فورى، وطرح إقامة سوق للمواشي فى شرق النيل ليكون بديلا للسوق الحالى الموجود أمام وحدة مرور ملوى.

واستمع المحافظ إلى طلب أهالي عزبة عبدالعزيز حوض سيف باشا بالموافقة على تقنين أوضاعهم مع شركة السكر موجها إدارة أملاك الدولة بمعاينة الأرض والتنسيق مع الشركة لحل المشكلة نهائياً، واستمع لعدد من الشكاوى التي تنوعت ما بين (ترخيص أكشاك ـ مساعدات انسانية ـ توصيل مرافق ـ صيانة وتركيب كشافات لدعم منظومة الإنارة -ضعف مياه الشرب ) ، وخلال الاجتماع تم توفير ٣ فرص عمل لشباب، وصرف مساعدات مالية بصفة شهرية ، والموافقة على أكشاك لتوفير مصادر رزق لعدد من الأسر، كما وجه المحافظ بمساعدة أحد المواطنين في بناء منزله.

واستمع المحافظ لمطالب وشكاوى أهالي مركز ديرمواس، واستجاب المحافظ لطلب أهالي منطقة نجع عبد الرحيم بقرية دلجا ببناء مدرسة ، موجها برفع الأحداثيات وسرعة اتخاذ اللازم للشروع فى عملية البناء فى اسرع وقت، كما وجه بإدراج طلب أهالي قرية أودة باشا بشأن تشغيل الجمعية التعاونية الاستهلاكية لتوزيع المواد التموينية إلى المجلس التنفيذى للموافقة .

خوكلف المحافظ بدراسة طلب أهالي قرية سيكو لتوصيل الصرف الصحي ووجه رئيس المدينة بكسح مياه الصرف بالمجان لأهالي القرية، كما وجه بالتنسيق مع الجهات المختصة لتركيب ماكينة صراف آلي " ATM " لخدمة أهالي القرية، وكلف المحافظ الوحدة المحلية بإنشاء مطب صناعي على الطريق الزراعى أمام زاوية حمدى بقرية خزام والتنسيق مع مديرية الطرق والنقل لدراسة عمل مطبات خرسانية.

كما وجه المحافظ بسرعة إنهاء البروتوكول مع مجلس المدينة لمشروع جمع القمامة بكفر خزام ، كما استمع إلى عدد من طلبات المواطنين فى عدد من القطاعات ووافق على طلب بعض الحالات الإنسانية موجها وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بصرف مساعدات مالية بصفة شهرية لعدد من الحالات المستحقة .

حضر اللقاء، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أحمد خلف رئيس مركز ملوى، رجب قاياتى رئيس مركز ديرمواس ، هشام الضوي رئيس مركز أبوقرقاص، نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ، رؤساء الأحياء والوحدات القروية وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة.