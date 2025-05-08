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مصرع سيدة أسفل عجلات قطار في الشرقية

05:04 م الخميس 08 مايو 2025

مصرع سيدة أسفل عجلات قطار أرشيفية

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الشرقية - ياسمين عزت:

لقيت سيدة مصرعها اليوم الخميس، أسفل عجلات قطار أثناء مرورها على شريط السكة الحديد بمحطة أكياد التابعة لمركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يشير إلى مصرع سيدة أسفل عجلات قطار أثناء مرورها اصطدم القطار بها ما أدى إلى وفاتها في الحال.

انتقلت قوة امنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع "ال.ع.ع"، من أبناء مركز فاقوس، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاقوس العام لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء تصاريح الدفن.

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