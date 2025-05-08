قيده بالحبل وهدده بالكلاب.. السجن 10 سنوات لميكانيكي هتك عرض شاب بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة بمعاقبة ميكانيكي بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بالتعدي جنسيًا على شاب، والسجن 3 سنوات، لاتهامه بتعاطي المخدرات.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أحمد محمود إبراهيم، والمستشار محمد توفيق محمد، وسكرتيرا المحكمة أحمد عبد الوهاب، ومصطفى البربرى.

ترجع وقائع القضية رقم 6103 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت ضباط القسم بلاغًا من شاب يتهم ميكانيكي بالتعدي جنسيًا عليه وهتك عرضه.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وتبين أن المجني عليه "ع.م.ع" توجه إلى مسكن المتهم "ع.ع.ع" ميكانيكي، لشراء مخدر الحشيش، واستقبله المتهم داخل المنزل وأغلق الباب.

ووفقًا لأوراق القضية، فك المتهم وثاق كلبين شرسين داخل المنزل وهدد المجني عليه بسلاح أبيض "خنصر" بالقتل إذا حاول الهرب أو الفرار، كبل قدميه ويديه بواسطة حبل.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عقب تعاطيه مخدر الميثامفيتامين تعدى على المجني عليه جنسيًا وهتك عرضه بالقوة تحت التهديد.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.