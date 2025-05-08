محافظ الإسماعيلية: توريد 23.5 ألف طن من القمح المحلي حتى الآن

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلن اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، عن ارتفاع إجمالي كميات القمح المحلي التي تم توريدها منذ بدء موسم 2025 إلى 23 ألفًا و530 طنًا و842 كيلوجرامًا حتى تاريخه.

وفي بيان صادر عن مديرية التموين والتجارة الداخلية، أكدت شيماء عمر، وكيل الوزارة، أن عمليات استلام القمح تتم تحت متابعة دقيقة من المحافظ على مدار الساعة خلال أيام التوريد، مشيرة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير العمل داخل مراكز التوريد وحل أي معوقات فورًا بناءً على توجيهات المحافظ.

وأضافت أن كمية القمح التي تم توريدها يوم أمس الأربعاء فقط بلغت 1,533 طنًا و663 كيلوجرامًا، وجرى استلامها في صوامع القنطرة شرق وأبوصوير، وصومعة مطاحن شرق الدلتا بالإسماعيلية، بالإضافة إلى مركزي تجميع القصاصين وأبو سلطان.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن الكمية المستهدفة لتوريدها خلال الموسم الحالي تبلغ 40 ألفًا و594 طنًا و800 كيلوجرام، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحات المزروعة بمحصول القمح هذا العام بلغت 33 ألفًا و829 فدانًا.

وأشار شطا إلى أن الإسماعيلية استلمت 40 أردبًا من التقاوي من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وأن عدد الحقول الإرشادية بالمحافظة بلغ 26 حقلًا، وقد تم توفير تقاوي مجانية من أجود الأصناف مثل مصر 4، سدس 14، سدس 15، وجيزة 171.

وأكد المحافظ على أهمية الاستمرار في تقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتشجيعهم على التوريد، مع تكثيف الحملات الرقابية على الطرق والمنافذ لمواجهة تداول القمح خارج الإطار القانوني، ومصادرة الكميات المخالفة.

كما وجَّه رؤساء المراكز والمدن واللجنة العليا لمتابعة توريد القمح بضرورة الالتزام بكافة ضوابط وزارة التموين، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي تلاعب في منظومة التوريد.

وكان المحافظ، أصدر القرار رقم 373 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة توريد محصول القمح، برئاسته وعضوية نائب المحافظ، السكرتير العام، مدير الأمن، ورؤساء الجهات المختصة المعنية بالتوريد، بالإضافة إلى ممثلي بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعية القبانية.

يُذكر أن وزير التموين، أصدر القرار رقم 46 لسنة 2025 بشأن تنظيم استلام القمح المحلي لموسم الحصاد، والذي وافق عليه رئيس مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي للمزارعين، ليصبح سعر الأردب 2200 جنيه لدرجة النظافة الأولى (23.5 قيراط)، و2150 جنيهًا للدرجة الثانية (23 قيراطًا)، و2100 جنيه للدرجة الثالثة (22.5 قيراطًا)، بشرط أن تكون الحبوب خالية من الإصابات والشوائب.