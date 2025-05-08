محافظ سوهاج يبحث تحويل الكوبري الجديد بالكورنيش الغربي إلى ممشى سياحي

سوهاج- عمار عبدالواحد:

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعًا موسعًا لبحث تطبيق الهوية البصرية على الكوبري الجديد الجاري إنشاؤه بالكورنيش الغربي، وذلك في إطار خطة المحافظة المتكاملة لتحويل الكوبري إلى ممشى سياحي يخدم أهالي سوهاج ويعزز من المظهر الحضاري للمنطقة.

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور طلعت علي المستشار الهندسي للمحافظة، والدكتورة زينب محمود مستشار المحافظة للتربية الفنية، والدكتور محمود عبد العزيز عضو فريق إدعداد الهوية البصرية، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب، وعلي لطفي رئيس حي شرق، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق، وعدد من مسئولي الشركة المنفذة للمشروع، وأعضاء لجنة الهوية البصرية.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات التنسيق بين الجهة المنفذة للمشروع ولجنة الهوية البصرية لاعتماد الشكل النهائي للكوبري، بما يحقق التكامل بين الجانب الهندسي والجمالي، ويعكس الطابع الحضاري والثقافي لمحافظة سوهاج.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية الاستفادة من الموقع المميز للكوبري الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن رؤية أشمل لتطوير الكورنيش الغربي بالكامل، وتحويله إلى متنفس ومتنزه لخدمة أهالي سوهاج، موجها بتشكيل لجنة فرعية تقوم بعمل تصور لإضفاء الهوية البصرية على شارع الجامعة بمدينة ناصر، وكوبري أخميم، وعرض التصور خلال الأسبوع القادم، وإعتماد الشكل النهائي للممشى بالكورنيش .

وأوضح "سراج" أن تطبيق الهوية البصرية في مشروعات المحافظة يعكس حرص الدولة على توحيد الطابع المعماري والجمالي في مختلف المدن، بما يتسق مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.