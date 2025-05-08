بحضور المحافظ.. الإسكندرية تحتفل بختام الأنشطة التربوية للعام الدراسي - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

شهد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، احتفالية ختام الأنشطة التربوية للعام الدراسي 2024/2025، والتي نظّمتها مديرية التربية والتعليم بإستاد الإسكندرية.

شارك في الاحتفالية أكثر من خمسة آلاف طالب وطالبة قدّموا عروضًا فنية متنوعة، وذلك بحضور كل من اللواء حازم بدر، مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم والدكتورة صفاء الشريف، مدير مديرية الشباب والرياضة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة، التي تُعد تتويجًا لعام دراسي حافل بالعطاء والإبداع والمثابرة من طلاب وطالبات الإسكندرية في مختلف المراحل التعليمية.

وقدّم خالد، التهنئة لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، على ما تم تحقيقه من إنجازات ومراكز متقدمة في العديد من المسابقات على مستوى الجمهورية، مشيدًا بجهود جميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن ما شاهده من عروض وتنظيم يدل على وعي الطلاب وروح الانتماء للوطن، ويعكس مستوى متميزًا من الرعاية التربوية والتعليمية التي يتلقاها الطلاب.