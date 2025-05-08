بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وقع الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، وأشرف عبد الوهاب راتب، رئيس قطاع السياحة "الكرنك"، مفوضًا عن السيد الطيار محمد عليان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والعضو المنتدب التنفيذي بروتوكول تعاون بين الجانبين.

ويأتي ذلك في إطار حرص جامعة بنها الأهلية على تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية الكبرى، وتقديم خدمات سياحية وسفر متميزة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

شهد توقيع البروتوكول حضور عدد من قيادات الجامعة، وهم الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لمجلس الأمناء ومدير برامج كلية الهندسة، والدكتور أشرف المشد مدير برامج كلية الطب البشري، والدكتور شادي المشد مستشار رئيس الجامعة للتحول الرقمي والحوكمة الذكية و مدير برامج كلية علوم الحاسب.

كما حضر من جانب شركة مصر للطيران كل من الأستاذ عمرو عدوي، رئيس قطاع الشئون التجارية، والأستاذ أحمد وجدي، مدير عام التسويق، ونشوي شبل، مدير عام مكاتب البيع، وهبة ممتاز، مدير عام التخطيط، ومصطفى عبد الشافي، مدير عام البرامج التسويقية وتنشيط المبيعات، والأستاذ طلعت أبو طالب، مدير عام الترانزيت.

وأكد الدكتور تامر سمير، أن بروتوكول التعاون يأتي ضمن جهود الجامعة لتوفير خدمات متميزة لمنسوبيها، والاستفادة من خبرات وإمكانيات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية – قطاع السياحة (الكرنك)، باعتبارها من كبرى الشركات الوطنية الرائدة في تقديم الخدمات السياحية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

يذكر أن بروتوكول التعاون يتضمن تقديم خدمات حجز الفنادق داخل مصر، وتنظيم برامج سياحية للموظفين وعائلاتهم، وتوفير تذاكر الطيران بأسعار مناسبة، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات، بالإضافة إلى خدمات الاستقبال في المطارات، والنقل السياحي، وتنظيم رحلات الحج والعمرة، وإصدار وثائق تأمين السفر، وغيرها من الخدمات السياحية المتاحة.

كما يشمل البروتوكول تقديم برامج تدريبية متخصصة في الجهات المختلفة لشركات مصر للطيران لطلاب كليات الهندسة وعلوم الحاسب والطب البشري والاقتصاد وريادة الأعمال وكذلك ميكنة بعض الخدمات الإدارية بالشركة من خلال قطاع التحول الرقمي بكلية علوم الحاسب.