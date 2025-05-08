السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لطالب بتهمة الاتجار بالمخدرات في دهب

جنوب سيناء- رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، فى جلستها التى عقدت اليوم الخميس، بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه على طالب لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة دهب.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عمر عساكر وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، سكرتير التحقيق.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير الماضي، عندما تلقت الجهات الأمنية بمدينة دهب معلومات تفيد بقيام "ع .ع.س..ع" 20 عاما طالب، وسبق اتهامه فى فى قضية مخدرات وسرقة متنوعة، والاتجار فى المواد المخدرة مستخدما سيارة تحمل لوحات "ط.ج. ف" رقم 5473 ملاكى فى تجارة الحشيش ونبات الحشيش الجاف، ويستخدم من الميادين العامة والمقاهي مسرحا لتوزيع تجارته على عملائه.

وجرى عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة لضبط المتهم ، حتى تم ضبط المتهم وبحوزته ع 11 قطعة لمخدر الحشيش، ومبلغ 900جنيه، وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 2 لفافة بلاستيك كبيرة الحجم تحتوى على نبات عشبي أخضر لمخدر الهيدرو، وكيس كبير بداخلة 25 لفافة بلاستيكية بداخلها نبات الهيدرو المخدر ، و 30 قطعة لمخدر الحشيش .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من حصيلة البيع، والسيارة لتسهيل التنقل وسرعة الهروب من أعين رجال الأمن.

وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 383 لسنة 2025 جنح دهب ، وبالعرض على جهات التحقيق بنويبع، قرر قاضى المعارضات حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، والتحفظ على السيارة، والإستعلام عن مالكها.

وجرى إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، وقيدت برقم 71 جنايات كلى جنوب سيناء، وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم.