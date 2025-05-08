وزير الشباب يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في بني سويف -صور

بني سويف-حمدي سليمان:

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لقاءً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في حضور الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، و بلال حبش نائب المحافظ، و هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة، ضمن برنامج زيارته للمحافظة لمتابعة المشروعات والمنشآت الرياضية، والشبابية بالمحافظة.

تناول اللقاء مناقشة مقترحات ومطالب تقدم بها أعضاء البرلمان لدعم وتعزيز مستوى ونوعية الخدمة المقدمة في قطاع الشباب والرياضة في مجال تطوير مراكز الشباب، ودعم الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في القرى وصناعة البطل الأوليمبي، ومراكز رعاية الموهوبين، بجانب استعراض جهود وأنشطة الوزارة في مجال تنفيذ المبادرات الرئاسية لبناء الإنسان المصري وتنمية قدراته ومهارته ودعم البنية الأساسية للمنشآت الشبابية والرياضية.

كما جرى خلال اللقاء عرض "Presentation" عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، و الجهود والأنشطة والإنجازات المنفذة في القطاع بقرى ومدن المحافظة في مجال تطوير البنية التحتية بمراكز الشباب والأندية، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة، وتنجيل الملاعب وإضاءتها.

من جانبه أوضح الوزير أن الزيارة تأتى ضمن خطة شاملة لمتابعة موقف المشروعات المنفذة في القطاع ، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة تتكامل مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين الشباب، وتوفير البيئة الداعمة لهم، من خلال تطوير المنشآت، وتوسيع قاعدة المشاركة في البرامج والمشروعات.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أهمية التكامل بين مؤسسات وأجهزة الدولة لتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين وخاصة الشباب التي تعد الشريحة الأكبر من المجتمع.