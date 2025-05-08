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السيطرة على حريق داخل شقة فى مدينة الأمل بالسويس

01:14 م الخميس 08 مايو 2025

حريق شقة

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السويس - حسام الدين أحمد:

سيطرت الحماية المدنية في السويس على حريق بشقة في مدينة الأمل التابعة لحي فيصل، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت غرفة عمليات مطافي السويس، تلقت بلاغا من المواطنين يفيد نشوب حريق وفي وحدة سكنية بمساكن مدينة الأمل، ووجه مدير الحماية المدنية، سيارات إطفاء لموقع البلاغ.

وأفادت المعاينة، أن الحريق نشب في الغرفة المطلة على الشارع، وأن النيران التهمت محتويات الغرفة، والشباك وتصاعدت ألسنة اللهب والأدخنة.

وأفادت المعاينة المبدئية، أن سبب الحريق ماس كهربائي بأحد الأجهزة داخل الغرفة، تسبب في اشتعال النيران التي أتت على محتوياتها.

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حريق شقة مدينة الأمل بالسويس الحماية المدنية
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