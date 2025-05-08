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اختناق 4 أشخاص في حريق بمكبس كراتين خردة بسوهاج

01:12 م الخميس 08 مايو 2025

حريق ارشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت قرية المحامدة القبلية التابعة لدائرة مركز شرطة سوهاج، نشوب حريق في مكبس كراتين خردة، ما نتج عنه إصابة 4 أشخاص بحالة اختناق.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، اخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق دائرة مركز شرطة سوهاج.

تبين من التحريات الأولية نشوب حريق في مكبس كراتين بناحية قرية المحامدة القبلية، ونتج عن الحريق اختناق كل من صاحب المكبس، وشقيقيه وشخص آخر، كما نتج عن الحريق احتراق مجموعة من الكراتين الخاصة بالمكبس.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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