محافظ كفرالشيخ يستقبل رئيس جهاز حماية المستهلك - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والوفد المرافق له، بمكتبه بديوان عام المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون وتكثيف جهود الرقابة على الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ومواجهة مختلف صور الغش التجاري والممارسات الاحتكارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحماية حقوق المستهلك وتحقيق التوازن في الأسواق، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين اليومية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، ورشا حسين، مدير الإدارة العامة لمكتب رئيس الجهاز، واللواء محمود السيد، المشرف العام على الرقابة والأمن والتحريات، وشريف جمعة، مدير إدارة السلع.

وشريف توفيق، مدير إدارة التحريات، وهاني نبهان، مدير فرع الجهاز بالقاهرة، وعاطف جمال الدين، مدير المراسم، والمحاسب أسامة عتمان، أمين الصندوق، ومحمد دشيشة، أمين الصندوق المساعد، ورجب نايل، مدير فرع الجهاز بكفرالشيخ، وعدد من أعضاء الجهاز والغرفة التجارية.

رحب محافظ كفرالشيخ بالوفد، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجهات التنفيذية والجهاز لضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية، بما يحقق مصلحة المواطن ويسهم في استقرار الأسعار.

من جانبه، أشاد رئيس جهاز حماية المستهلك بالجهود التي تبذلها محافظة كفرالشيخ في الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية.

وقال إن محافظة كفر الشيخ تعد نموذجًا يحتذى به في سرعة الاستجابة والتنسيق مع الجهاز لحماية حقوق المستهلكين.