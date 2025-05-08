مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الأمن بالقناطر الخيرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

داهمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وكرا وتبادلت إطلاق النار مع عنصر إجرامي شديد الخطورة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، مما أسفر عن مصرعه.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، بورود معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث مديرية أمن القليوبية من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بقيام عنصر إجرامي شديد الخطورة، متخذا دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى والإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، وصادر ضد أحكام قضائية، وقرارات بالضبط والإحضار.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة تمكنت مأمورية بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بمداهمة البؤرة الإجرامية، وعند رؤية المتهم لضباط الشرطة أطلق صوبهم أعيرة نارية فبادرته القوة بإطلاق النيران مما أسفر عن مصرعه.

وبتفتيش المكان عثر على مواد مخدرة مختلفة الأنواع وأسلحة نارية "طبنجة" وذخائر حية دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها، ومبالغ مالية حصيلة تجارته الآثمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.