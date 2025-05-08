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محافظ بني سويف يستقبل وزير الشباب والرياضة

11:24 ص الخميس 08 مايو 2025

اللقاء

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بني سويف-حمدي سليمان:

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في مستهل زيارته للمحافظة، اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يتفقد الوزير عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، وحضور بعض الفعاليات والأنشطة ببعض مراكز الشباب منها مركز التنمية الشبابية شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، ومركز شباب مدينة ناصر، ومركز شباب دنديل، ونادي الشبان المسلمين بمدينة بني سويف، بالإضافة إلى حضور اللقاء الحواري مع كيانات شبابية بالنادي الإجتماعي.

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الدكتور محمد هانى غنيم وزير الشباب والرياضة محافظ بني سويف الدكتور أشرف صبحي
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