تحمل مخلفات بلاستيك وحديد.. التحفظ على 5 سيارات بـ"صحراوي الإسكندرية" - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

شن حى العامرية أول في الإسكندرية، حملات مكبرة على مدار أسبوع، لضبط أي مخالفات وفرض الانضباط بالشارع السكندري، تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية.

أسفرت الحملات عن ضبط 5 سيارات نقل محملة بمخلفات البلاستيك وحديد الخردة والإطارات المستعملة وغير ملتزمة بالشروط البيئية المحددة قانونًا وذلك بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي.

ووفقًا لحي العامرية أول، جرى التحفظ على السيارات بديوان عام الحي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.