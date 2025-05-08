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تحمل مخلفات بلاستيك وحديد.. التحفظ على 5 سيارات بـ"صحراوي الإسكندرية" - صور

11:13 ص الخميس 08 مايو 2025
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    التحفظ على سيارات تحمل مخلفات بصحراوي الإسكندرية (5)
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    التحفظ على سيارات تحمل مخلفات بصحراوي الإسكندرية (10)
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    التحفظ على سيارات تحمل مخلفات بصحراوي الإسكندرية (9)
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    التحفظ على سيارات تحمل مخلفات بصحراوي الإسكندرية (8)
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    التحفظ على سيارات تحمل مخلفات بصحراوي الإسكندرية (7)
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    التحفظ على سيارات تحمل مخلفات بصحراوي الإسكندرية (6)
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    التحفظ على سيارات تحمل مخلفات بصحراوي الإسكندرية (4)
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الإسكندرية – محمد عامر:

شن حى العامرية أول في الإسكندرية، حملات مكبرة على مدار أسبوع، لضبط أي مخالفات وفرض الانضباط بالشارع السكندري، تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية.

أسفرت الحملات عن ضبط 5 سيارات نقل محملة بمخلفات البلاستيك وحديد الخردة والإطارات المستعملة وغير ملتزمة بالشروط البيئية المحددة قانونًا وذلك بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي.

ووفقًا لحي العامرية أول، جرى التحفظ على السيارات بديوان عام الحي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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