تحمل مخلفات بلاستيك وحديد.. التحفظ على 5 سيارات بـ"صحراوي الإسكندرية" - صور
11:13 ص الخميس 08 مايو 2025
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الإسكندرية – محمد عامر:
شن حى العامرية أول في الإسكندرية، حملات مكبرة على مدار أسبوع، لضبط أي مخالفات وفرض الانضباط بالشارع السكندري، تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية.
أسفرت الحملات عن ضبط 5 سيارات نقل محملة بمخلفات البلاستيك وحديد الخردة والإطارات المستعملة وغير ملتزمة بالشروط البيئية المحددة قانونًا وذلك بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي.
ووفقًا لحي العامرية أول، جرى التحفظ على السيارات بديوان عام الحي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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