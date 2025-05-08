القليوبية ودار المعارف توقعان بروتوكولًا لإقامة معرض دائم لإصدارات المؤسسة ببنها -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شَهِد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مراسِم توقيع بروتوكول لإقامة معرض لمؤسسة دار المعارف بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة بنها.

جاء ذلك بحضور المهندس رزق عبد السميع رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، ومحمد علام مدير الشئون القانونية وفاطمة الزهراء مدير الشئون المالية ونهلة مسلم مدير مكتبة مصر العامة بالقليوبية.

واطلع محافظ القليوبية على خطة إقامة النشاط الدائم بإسم دار المعارف لعرض جميع إصدارات المؤسسة وعرض كل ما يخُص النشاط المُتعلق بالمكتبات وكذلك عرض الكتب المحلية والأجنبية لتسويقها لحساب الغير وذلك بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة بنها.

وأشاد محافظ القليوبية بأنشطة دار المعارف التي تُعد من أقدم وأعرق المؤسسات في مصر والعالم العربي، فضلاً عن الكُتب وإصدارات الدار المُتميزة ومكتباتهِا المُنتشرة بِمُختلف محافظات الجمهورية، والتي تضُم سلاسل ومجموعات من الكتب في مُختلف التخصصات والأقسام وتُقدِم لأبناء مصر الخدمات الثقافية وكل ما هو جديد في شتى المجالات الأدبية والثقافية والعلمية وكُتب الأطفال والتُراث بالتعاون مع عمالقة وكبار المُؤلفين والمُحققين والمُترجمين، مُعلنًا تقديم كافة سُبل الدعم والتعاون بين المحافظة ودار المعارف لخدمة أبناء القليوبية ونشر الثقافة والمعرفة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف، بأن دار المعارف هي مؤسسة صحفية قومية مملوكة للدولة تُمارس دورها الريادي بنشر العلم والثقافة فى حياة الفرد والمُجتمع، فضلاً عن خدماتها للطُلاب والباحثين ورغبتها فى مجالات نشر العلم والثقافة والانتفاع المُشترك الذي يعود بالنفع العام على المُجتمع، مُعرباً عن بالغ سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع محافظة القليوبية والسعي في إقامة معارض للمؤسسة في مختلف مُدن المحافظة.