قرار رسمي.. أبو النصر يمنع خروج المخلفات الصلبة خارج أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصدر اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، قرارًا بمنع خروج المخلفات الصلبة والقمامة خارج نطاق المحافظة، مع الاستفادة منها في تشغيل مصنع السماد العضوي، وتحصيل الرسوم القانونية على المركبات المحملة بالمخلفات.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، حيث ناقش عددًا من الملفات الحيوية التي تمس المواطن الأسيوطي، ومتابعة سير المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وممثلي الجهات الخدمية ومديري المديريات والمرافق.

وفي استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، وجّه المحافظ بسرعة حل مشكلة طفح الصرف الصحي بمنطقة "المصَلّة" بحي غرب أسيوط، بعد جولة ميدانية له، حيث تم تكليف مديرية الإسكان بإجراء دراسات هندسية لعزل المياه الجوفية وفق أحدث الأساليب، مع التشديد على سرعة الإنجاز وتقديم مساعدات عاجلة للأهالي المتضررين.

وفيما يخص الإسكان، كلف المحافظ كافة الجهات المعنية بإعادة تخطيط العمارات السكنية ببعض المناطق وتوفير الخدمات اللازمة كالمحال التجارية والأسواق ومراكز الشباب، لتحقيق عامل جذب للسكان مع مراجعة كشوف المستحقين لضمان تخصيص الوحدات لمستحقيها فقط.

استهل محافظ أسيوط الجلسة بالتأكيد على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة، وإزالة المعوقات أمام الجهات التنفيذية لتحقيق ذلك، داعيًا إلى تنسيق الجهود بين رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي التقنين، بهدف تشجيع المواطنين على استكمال الإجراءات والاستفادة من التيسيرات الحكومية.

وناقش المحافظ أيضًا التحديات التي تواجه المستثمرين داخل المناطق الصناعية، مشددًا على أهمية دعم المناخ الإستثماري وضخ مشروعات جديدة توفر فرص عمل للشباب وتعزز موارد المحافظة، موجهًا بتشكيل لجنة تنسيقية من ممثلي المرافق والهيئات المختصة لحصر المعوقات الفنية في تلك المناطق والعمل على تذليلها، بمشاركة هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية ضمن عضوية المجلس التنفيذي.

وأشاد المحافظ بدور هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء مهندس شريف صالح، في توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات التنموية والخدمية، مؤكدًا أهمية الإسراع في تنفيذ المهام الموكلة للجهات المعنية لاستكمال هذه المشروعات، ومن أبرزها مشروع حاضنة الأعمال بمنطقة عرب المدابغ، وتكتل الرمان، والمزارع، بالإضافة إلى المحجر الحيواني المقترح.

كما وجّه اللواء هشام أبوالنصر، رؤساء المراكز والمدن باتخاذ إجراءات قانونية فورية للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط، حفاظًا على أرواح المواطنين، وفي إطار حماية نهر النيل، شدد على إزالة جميع التعديات على جانبي مجرى النهر من واضعي اليد، بالتزامن مع أعمال موازنات المياه التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري.

وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1286 لسنة 2025، بمد العمل بقانون التصالح لمدة 6 أشهر إضافية بدءًا من 5 مايو 2025، مع توجيه بضرورة توفير لافتات توعوية داخل المراكز التكنولوجية توضح إجراءات التظلم، ومحاسبة الجهات المتأخرة في البت في الطلبات.

واختتم المجلس جلسته بالموافقة على مذكرة مديرية الشباب والرياضة لتعديل قرار تخصيص ملعب مفتوح تابع لنادي ناصر بالحمراء بحي شرق أسيوط لصالح المديرية دون مقابل، بالإضافة إلى قبول تبرعات مقدمة من المواطنين وجهات مختلفة لدعم مشروعات التنمية المحلية والمراكز والمدن وصندوق الخدمة.