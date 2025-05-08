مصرع ربة منزل ونجلها في انفجار إسطوانة بوتاجاز بأسوان



أسوان- إيهاب عمران:

لقيت ربة منزل ونجلها مصرعهما، في حريق شب بمنزلهم بسبب انفجار إسطوانة بوتاجاز في مدينة أسوان.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أسوان، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انفجار إسطوانة بوتاجاز بأحد منازل منطقة الشونة بمدينة أسوان.

انتقلت قوة أمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، إذ تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

وتبين من المعاينة الأولية، أن الحريق أسفر عن مصرع ربة منزل ونجلها، بسبب انفجار إسطوانة البوتاجاز، إذ تم نقل الجثتين لمشرحة أسوان العمومية.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة التي كلفت إدارة البحث بضرورة إجراء التحريات اللازمة.