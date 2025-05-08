مدير مستشفى بأسوان يكشف تفاصيل محاولة التعدي على الأطباء والتمريض - صور

أسوان - إيهاب عمران:

قال الدكتور طه محمود جابر، مدير عام مستشفى المسلة بأسوان، إن والد طفلة محتجزة بالمستشفى أثناء زيارته لابنته أخفى داخل ملابسه سلاحا أبيض "سنجه" وهدد أطقم التمريض في محاولة للتعدي عليهم وعلى الأطباء الذين يشرفون على علاج ابنته.

وأضاف أنه على الفور تدخل أمن المستشفى وتمكنوا من الإمساك به والتحفظ عليه واستدعاء رجال الشرطة الذين ألقوا القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة.

وأوضح مدير عام المستشفى، أن ابنة المتهم وصلت المستشفى منذ 3 أيام وكانت تعاني من التهاب رئوي حاد وتم تقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة لها وحجزها بالعناية المركزة للأطفال وحالتها مستقرة.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي نشرت فيديو لمواطن يحمل سنجه داخل مستشفى المسلة بأسوان ويطارد الأطباء وأطقم التمريض.

وناشد الدكتور طه المواطنين والمترددين على المستشفى بعدم نشر مثل هذه الفيدوهات المسيئة لأسوان ولأهاليها، والتي لا تعبر إلا عن حالة فردية وصورة مرفوضة من الجميع.