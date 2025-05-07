مصرع شخص مجهول الهوية أسفل عجلات القطار في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، اليوم الأربعاء، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في نطاق مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، باصطدام القطار بشخص مجهول الهوية، في نطاق مركز ببا، جرى التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين العثور على جثة لشخص به عدة إصابات في مختلف أنحاء الجسد، ولا يحمل أي أوراق ثبوتية ومتعلقات شخصية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، و تحرر محضر بالواقعة.