المؤبد للمتهم بهتك عرض ابنته في السويس

السويس- حسام الدين أحمد:

قضت محكمة جنايات السويس "الدائرة الرابعة"، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لعامل، بعد ثبوت اعتدائه على طفلته وهتك عرضها.

تعود وقائع القضية إلى مطلع العام الجاري حينما حررت ربة منزل محضر تتهم فيه والد ابنتها بالاعتداء عليها وهتك عرضها خلال ترددها على منزله وزيارته، حيث أن الأم والمتهم منفصلين منذ فترة.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليها "13 عامًا" والتي أفادت وفقًا لأوراق القضية أن والدها "أحمد. ا" 44 عامًا، كان يتعمد حسر ملابسها عنها ولمس مواطن عفتها بالقوة وتكررت تلك الواقعة خلال زيارتها له.

وقالت والدة الطفلة، إنها اكتشفت الأمر حينما لاحظت خوف ابنتها، ورفضها زيارة والدها، وبمناقشتها أقرت بما ارتكبه المتهم في كل زيارة، ورغم بكاءها وخوفها منه ورفضها ذلك إلا أنه لم يتوقف عن أفعاله التي جعلتها تكره زيارته، مستغلًا سيطرته عليها وخلو المنزل من أي أشخاص خلال الزيارة.

وأكدت التحريات الأمنية صحة الواقعة على الصورة التي روتها الابنة ووالدتها، وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات للفصل فيها، والتي أصدرت حكمها السابق.