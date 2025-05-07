أول يوليو.. بدء التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم الأربعاء، على بدء التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان اعتبارًا من أول يوليو القادم.

وأكد أنه يتم حاليًا وضع اللمسات النهائية للاستعداد الجيد والمتميز لتطبيق المنظومة بالمحافظة، والتي تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه الفترة تشهد العمل على قدم وساق لاستكمال إجراءات نقل التبعية للمستشفيات بإجمالي 11 مستشفى و112 مركز طبي ووحدة صحية.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال، إلى أنه يتم إعداد فريق العمل الذي سيقوم بتشغيل المنظومة من أجل تحقيق الجاهزية الكاملة التي تساهم في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالكفاءة العالية، ولاسيما في ظل ما شهدته المستشفيات والوحدات الصحية من جهود كبيرة لتحويلها إلى صروح طبية متميزة بشكل جمالى وراقي على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية.