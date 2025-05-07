المشدد 7 سنوات لشقيقين في اتهامهما بقتل جارهما بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على شقيقين بعد إدانتهما بقتل شخص وإصابة نجله، إثر مشادة كلامية بينهم في منطقة جسر الصليبة بدائرة قسم ثان أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس، نائب رئيس المحكمة، وعلاء الدين سيد عبد المالك، عضو المحكمة، وأمانة سر عادل أبو الريش، وزكريا حافظ.

تعود وقائع القضية رقم 11251 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط إلى تلقي معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، بلاغًا من الأهالي بوجود مشاجرة أثناء مروره بدورية لتفقد الحالة الأمنية في منطقة جسر الصليبة، وتبين من المعاينة والفحص أن طرفي المشاجرة هما "جمال. ع. ع" 48 عامًا، وشقيقه "حمادة" 50 عامًا، كمتهمين، و"عبد الكريم. ف. ح" ونجله "حسام" كضحايا، حيث تم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتوفي عبد الكريم متأثرًا بإصابته.

وأظهرت تحريات معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة بين المتهم الأول والمجني عليه الثاني، وعندما تدخل شقيق المتهم الأول، قام بالإمساك بالمجني عليه وتكبيل يديه من الخلف والاعتداء عليه، وعندما حاول المجني عليه الأول الدفاع عن نجله، تعرض للاعتداء بسلاح أبيض، مما أدى إلى وفاته.