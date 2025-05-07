ختام فاعليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته التاسعة - صور

أسوان - إيهاب عمران:

شهد اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام المساعد لأسوان، اليوم الأربعاء، ختام فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورتة التاسعة "دورة كوكب الشرق أم كلثوم" والتي أقيمت في الفترة من 2 إلى 7 مايو الجاري، بحضور السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، والكاتب الصحفى حسن أبو العلا، مدير المهرجان، فضلاً عن العديد من سفراء الدول الصديقة، وبمشاركة كوكبة من نجوم الفن والسينما المصرية والعربية والأجنبية.

وشهدت فعاليات المهرجان على مدار أيامه تكريم العديد من شباب الجنوب والذين حصدوا جوائز عديدة في مشاركة متميزة لهم في صناعة السينما، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل مختلفة، علاوة على تنظيم مجموعة من المسابقات الفنية ومنها مسابقة أفضل فيلم طويل، وأيضاً مسابقة لأفضل فيلم قصير، ومسابقة الأفلام ذات الأثر، وغيرها من المسابقات الأخرى.

وعلى هامش المهرجان تم تنظيم معرض للمنتجات اليدوية لبعض رائدات الأعمال الأسوانيات، والتي لاقت إعجاب الحضور من جمهور المشاركين بالمهرجان.