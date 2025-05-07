إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالمراحل الابتدائية، والإعدادية، والثانوي العام، وكذلك الشهادة الإعدادية، ومدارس التربية الخاصة، والتعليم المجتمعي، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأربعاء 21 مايو الجاري

من جانبها أوضحت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات صفوف المرحلة الابتدائية من الثالث حتي السادس، والصفين الأول والثاني الإعدادي تبدأ يوم 21 مايو الجاري، وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية عام، ومهني، ومكفوفين، ونور أمل 31 مايو الجاري وتنتهى 4 يونيو المقبل.

في حين تبدأ امتحانات الصفين الأول الثانوي العام للمواد خارج المجموع أيام 17، و18، و19 مايو الجاري، على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية المُضافة للمجموع أولى وثانية ثانوي عام في الفترة من 21 إلى 27 مايو الجاري، في حين تبدأ امتحانات التعليم المجتمعي للصفوف من الأول إلى الثالث يوم 21 حتى 25 مايو، والصفوف من الرابع إلى السادس يوم 25 إلى 27 مايو الجاري.

وأكدت أنه جرى مراعاة الإمكانيات المتاحة لجميع المدارس عند وضع جداول امتحانات الفصل الثاني، وكذلك توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.