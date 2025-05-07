محافظ الأقصر يوجه بالتحفظ على عربة حنطور خلال جولة بساحة أبو الحجاج

الأقصر- محمد محروس:

وجه المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بالتحفظ على إحدى عربات الحنطور المخالفة، خلال جولة ميدانية مسائية بمنطقة ساحة أبو الحجاج أمام شارع محمد فريد بمدينة الأقصر، وذلك بعد رصده لعربة تفتقر للوحات المعدنية وتستخدم حفاضة خيول متهالكة، فضلاً عن قيادتها بواسطة شخص دون السن القانوني.

وكلف المحافظ، اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بإيقاف العربة والتحفظ عليها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المرصودة.

وفور صدور التوجيهات، تحركت الأجهزة التنفيذية المختصة بالمدينة، وقامت بالتحفظ على العربة لمخالفتها شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف.

وأكد المحافظ على أن المحافظة لن تتهاون في التصدي لأي مخالفات تمس المظهر الحضاري للمدينة، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية على عربات الحنطور، وضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لها، حفاظًا على مكانتها كأحد أبرز معالم الجذب السياحي في مدينة الأقصر، عاصمة الحضارة والتاريخ.