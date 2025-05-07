إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية في الأقصر

الأقصر- محمد محروس:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك لكافة المراحل التعليمية بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، بالإضافة إلى الشهادة الإعدادية والتعليم الفني.

وأكدت المديرية أن جميع الإدارات التعليمية أنهت استعداداتها لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة، مشددة على الالتزام الكامل بتطبيق التعليمات الوزارية والضوابط الامتحانية لضمان الانضباط داخل اللجان.

وينشر موقع مصراوي صور جداول الامتحانات الرسمية المعتمدة لمديرية التربية والتعليم بالأقصر لتيسير اطلاع الطلاب وأولياء الأمور على المواعيد.