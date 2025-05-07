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السيطرة على حريق نشب في مصنع بلاستيك بالقليوبية - صور

04:53 م الأربعاء 07 مايو 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    حريق نشب في مصنع بلاستيك بالقليوبية
  • عرض 12 صورة
    حريق نشب في مصنع بلاستيك بالقليوبية
  • عرض 12 صورة
    حريق نشب في مصنع بلاستيك بالقليوبية
  • عرض 12 صورة
    حريق نشب في مصنع بلاستيك بالقليوبية
  • عرض 12 صورة
    حريق نشب في مصنع بلاستيك بالقليوبية
  • عرض 12 صورة
    حريق نشب في مصنع بلاستيك بالقليوبية
  • عرض 12 صورة
    حريق نشب في مصنع بلاستيك بالقليوبية
  • عرض 12 صورة
    حريق نشب في مصنع بلاستيك بالقليوبية
  • عرض 12 صورة
    حريق نشب في مصنع بلاستيك بالقليوبية
  • عرض 12 صورة
    حريق نشب في مصنع بلاستيك بالقليوبية
  • عرض 12 صورة
    حريق نشب في مصنع بلاستيك بالقليوبية
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق شب في مصنع بلاستيك داخل قرية الخرقانية التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل مصنع البلاستيك بقرية الخرقانية بمدينة القناطر الخيرية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية وتبين من المعاينة الأولية والتحريات نشوب حريق داخل مصنع للبلاستيك بقرية الخرقانية وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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حريق مصنع بلاستيك القليوبية قوات الحماية المدنية
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