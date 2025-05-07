محافظ المنوفية يلتقي الطالبة صاحبة بحث علاج الخلايا السرطانية ويوجه بتبني مشروعها (صور)

المنوفية- أحمد الباهي:

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، الطالبة مايفن عماد وجيه بالصف الثالث الإعدادي بالمدرسة الرسمية المتميزة للغات بشبين الكوم، وذلك لتفوقها الدراسي والعلمي وتحقيق مراكز متقدمة محلياً ودوليًا، يأتي هذا في إطار حرصه الدائم على دعم ورعاية المتفوقين والنماذج المتميزة من أبناء المحافظة.

وأجرى محافظ المنوفية حواراً أبوياً مع الطالبة للتعرف على طموحاتها وتطلعاتها العلمية والبحثية، وما حققته في مجال البحث العلمي وحصولها على العديد من الشهادات الدولية وبراءة الاختراع في إمكانية علاج الخلايا السرطانية، فضلاً عن حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في المشروع الوطني للقراءة "فئة الطالب المثقف".

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن بالغ سعادته بهذا التميز الذي يعكس الاجتهاد والالتزام من جانب الطالبة وأن ما حققته يُعد نموذجًا يحتذى به في الجد والمثابرة، موجهًا بالتنسيق الكامل مع جامعة المنوفية بتبني مشروعها البحثي وتقديم الدعم الكامل لها وتذليل العقبات لتشجيعها على استكمال مشوارها البحثي والعلمي تأكيدًا من الدولة على أنها تولي اهتماماً كبيرًا برعاية النشء المتميز، لافتاً إلى استمرار دعم المحافظة لكافة المواهب والقدرات الشابة في مختلف المجالات تعزيزًا لقيم التميز والانتماء.

وأعربت الطالبة عن خالص شكرها وتقديرها لمحافظ المنوفية على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدة أن هذا اللقاء يمثل دافعاً كبيراً لهما للاستمرار في طريق التميز العلمي، فيما أهدت المحافظ هدية تذكارية لدعمه لها.