العثور على جثة شاب مقتولا بطعنات على طريق محور 26 يوليو بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

عثر أحد المارة على جثة شاب ملقاة على طريق محور 26 يوليو في اتجاه قرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وقد تبين وجود عدة طعنات نافذة بجسده.

وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة فايد إلى موقع الحادث، حيث قامت بمعاينة المكان وفرض كردون أمني، لبدء التحقيق في ملابسات الواقعة والكشف عن أسبابها.

كما دفعت هيئة إسعاف الإسماعيلية بسيارة لنقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى فايد التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق.

فيما شكلت مباحث الإسماعيلية فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة الغامضة والتوصل إلى هوية الجاني ودوافع ارتكاب الجريمة.