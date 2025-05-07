شؤون البيئة: تحرير 306 محضار لـ 109 منشآت غذائية وصناعية بالشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومخازن المواد الغذائية للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة والتخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية حفاظًا على صحة المواطنين ، فضلاً عن إلزام المنشآت الغذائية والصحية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بارتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي.

من جانبه كشف المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام إلى قيام إدارة البيئة بالتنسيق مع مديريات التموين والشئون الصحية والعمل وإدارة الحوكمة بالديوان العام للتفتيش على 101 منشأة غذائية سوبر ماركت، مخازن مواد غذائية ، معمل البان، معامل مخلل وكذلك 8 منشآت صناعية ورش تصليح سيارات، ورش نجارة، مصانع ملابس، متاجر اكسسوارات سيارات ودهانات بمركزى الزقازيق وأبوكبير، خلال شهر أبريل الماضى وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأسفر التفتيش على تحرير 306 محاضر ما بين نظافة، عدم وجود سجل بيئى، عدم وجود موافقة بيئية، عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة، محاضر جنح صحية، محاضر بيئية لعدم التخلص من المخلفات الصلبة، فضلاً عن إعدام 1770 كجم مواد غذائية مخللات، ألبان، لحوم، جبنة، عصائر، شاورما ومياه غازية غير صالحة للاستخدام الآدمى.