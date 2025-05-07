حزنا على زواج عمتها.. طالبة تنهي حياتها شنقا في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أنهت طالبة إعدادي حياتها، شنقًا بحبل داخل منزل أسرتها في جزيرة مطيرة التابعة لدائرة مركز قوص جنوبي محافظة قنا.

فيما كشفت الأجهزة الأمنية أن الجثة لطالبة في المرحلة الإعدادية أنهت حياتها شنقًا بحبل داخل منزل أسرتها حزنًا على فراق عمتها التي تزوجت منذ 3 أيام وتركتها.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بالعثور على جثة طالبة تبلغ من العمر 14 عامًا، بها آثار خنق حبل داخل منزل في جزيرة مطيرة التابعة لدائرة مركز قوص.

وبعد التحقيق تم كشف غموض الواقعة أن ليس بها شبهة جنائية وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساعدة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.