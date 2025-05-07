بالصور- محافظ قنا يفتتح مبنى امتداد مركز الأورام الجديد للعلاج الإشعاعي

قنا- عبدالرحمن القرشي :

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مبنى امتداد مركز الأورام الجديد المخصص للعلاج الإشعاعي، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية لمرضى السرطان، وتوفير أحدث التقنيات العلاجية داخل المحافظة.

ويقام المبنى الجديد على مساحة 1700 متر مربع، ضمن أرض إجمالية تبلغ 3000 متر مربع، ويضم قسم الأشعة الذي يشمل الأشعة التليفزيونية، الإيكو، الأشعة المقطعية، الأشعة التداخلية، والرنين المغناطيسي، بالإضافة إلى وحدة العلاج الإشعاعي الحديثة، التي تحتوي على جهاز إشعاعي متطور يعد من الأحدث على مستوى الجمهورية، ويسهم هذا الجهاز في تقديم خدمات دقيقة وفعالة لمرضى الأورام، مما يحد من حاجة المرضى إلى السفر لتلقي العلاج في محافظات أخرى.

كما يتضمن المبنى قسم الطب النووي، إلى جانب المكاتب الإدارية، وقاعتي مؤتمرات واجتماعات، واستراحة للأطباء، فضلًا عن نظام تكييف مركزي متكامل، وشبكة داخلية، وكاميرات مراقبة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 85 مليون جنيه.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أحمد جمال، مدير مركز الأورام، أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتحديث البنية التحتية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، مشيرًا إلى أن وحدة العلاج الإشعاعي يستخدمها مئات المرضى شهريًا، وتسهم في تقليل فترات الانتظار، وتحسين نسب الشفاء.

وأضاف "جمال" أن افتتاح وحدة الأشعة يمثل نقلة نوعية في مجال علاج الأورام داخل المحافظة، إذ ستوفر خيارات علاجية متقدمة تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين.

وفي ختام الجولة، وجّه محافظ قنا الشكر إلى جميع القائمين على المشروع، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات الصحية، وتخفيف المعاناة عن المرضى وذويهم.